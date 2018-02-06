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Ученые: Новые доказательства подтвердили наличие сознания у растений
Ученые из университета Бонна нашли новые доказательства и подтвердили наличие сознания у растений. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Ученые: Новые доказательства подтвердили наличие сознания у растений


Они провели ряд экспериментов с использованием кресс-салата, гороховых усиков и венериной мухоловки. Эти виды были помещены в контейнеры, после чего туда был добавлен эфир. Затем опыты повторились с использованием лидокаина. Было отмечено, что представители флоры перестали реагировать на раздражители, пока находились под наркозом, но потом снова вернулись к привычной жизни.



Это показало, что растения не отстают от людей в развитии сознания и являются сложными организмами, способными испытывать все эмоции. Пока невозможно научиться общаться с этим миром, хотя предки успешно справлялись с такими задачами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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