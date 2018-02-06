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Ксения Собчак стала выглядеть серо и уныло, борясь за пост президента России
Ксения Собчак, вступив в борьбу за кресло президента Российской Федерации, перестала выглядеть модно. Фанаты считают, что экс-ведущая "Дома-2" больше не думает о своей внешности.

Сейчас, когда предвыборная борьба вступила в завершающую стадию, даже одну свободную минутку Ксении найти проблематично. Кандидат на пост главы государства путешествует по стране, контролируя работу своих штабов, встречается с партнёрами, с избирателями, пытается зарекомендовать себя на политической арене максимально достойно.

Ксения Собчак стала выглядеть серо и уныло, борясь за пост президента России

Собчак уже не раз жаловалась, что сильно устаёт, занимаясь предвыборными делами, а о таких заведениях, как салоны красоты, ей пришлось забыть, так как в её ситуации это расцениваться как непозволительная роскошь. Ксения фотографирует себя то на борту самолёта, то на важных встречах, и очень редко появляются в её Instagram снимки с мужем и сыном Платоном.

Накануне бывшая коллега Собчак по телешоу "Дом-2" Ксения Бородина опубликовала совместный с кандидатом в президенты снимок. Подписчики отметили, что сейчас Ксению стало не узнать, а на шикарную светскую львицу, какой была ещё совсем недавно, совсем не тянет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:17
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