Ксения Собчак стала выглядеть серо и уныло, борясь за пост президента России
Ксения Собчак, вступив в борьбу за кресло президента Российской Федерации, перестала выглядеть модно. Фанаты считают, что экс-ведущая "Дома-2" больше не думает о своей внешности.
Сейчас, когда предвыборная борьба вступила в завершающую стадию, даже одну свободную минутку Ксении найти проблематично. Кандидат на пост главы государства путешествует по стране, контролируя работу своих штабов, встречается с партнёрами, с избирателями, пытается зарекомендовать себя на политической арене максимально достойно.
Собчак уже не раз жаловалась, что сильно устаёт, занимаясь предвыборными делами, а о таких заведениях, как салоны красоты, ей пришлось забыть, так как в её ситуации это расцениваться как непозволительная роскошь. Ксения фотографирует себя то на борту самолёта, то на важных встречах, и очень редко появляются в её Instagram снимки с мужем и сыном Платоном.
Накануне бывшая коллега Собчак по телешоу "Дом-2" Ксения Бородина опубликовала совместный с кандидатом в президенты снимок. Подписчики отметили, что сейчас Ксению стало не узнать, а на шикарную светскую львицу, какой была ещё совсем недавно, совсем не тянет.
Сейчас, когда предвыборная борьба вступила в завершающую стадию, даже одну свободную минутку Ксении найти проблематично. Кандидат на пост главы государства путешествует по стране, контролируя работу своих штабов, встречается с партнёрами, с избирателями, пытается зарекомендовать себя на политической арене максимально достойно.
Собчак уже не раз жаловалась, что сильно устаёт, занимаясь предвыборными делами, а о таких заведениях, как салоны красоты, ей пришлось забыть, так как в её ситуации это расцениваться как непозволительная роскошь. Ксения фотографирует себя то на борту самолёта, то на важных встречах, и очень редко появляются в её Instagram снимки с мужем и сыном Платоном.
Накануне бывшая коллега Собчак по телешоу "Дом-2" Ксения Бородина опубликовала совместный с кандидатом в президенты снимок. Подписчики отметили, что сейчас Ксению стало не узнать, а на шикарную светскую львицу, какой была ещё совсем недавно, совсем не тянет.