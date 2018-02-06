В британском монастыре происходящие паранормальные события не поддаются логическому объяснению

“St Osyth’s Priory” находится на территории с 1121 г, но никто не может понять, откуда в святом месте могла завестись нечистая сила. Возможно, причиной ее пробуждения стала трагедия, произошедшая в древности, но сейчас участникам экспедиции удалось зафиксировать ее во время похода.Женщина внезапно стала изменять лицо и показала белые глаза с жутким оскалом страшного существа. Пока эксперты считают, что внезапная одержимость возникла у нее благодаря незримым силам, а зрители назвали особу настоящей ведьмой. Скептики считают сюжет иллюзией из-за плохого освещения и качества записи, но к их мнению почти никто не прислушивается.