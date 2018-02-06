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В британском монастыре происходящие паранормальные события не поддаются логическому объяснению
Пользователи сетей были поражены после просмотра ролика, опубликованного свидетелями события из британской деревни Сейнт-Осайт. В древнем монастыре происходят паранормальные события, которые не поддаются логическому объяснению.

В британском монастыре происходящие паранормальные события не поддаются логическому объяснению


“St Osyth’s Priory” находится на территории с 1121 г, но никто не может понять, откуда в святом месте могла завестись нечистая сила. Возможно, причиной ее пробуждения стала трагедия, произошедшая в древности, но сейчас участникам экспедиции удалось зафиксировать ее во время похода.



Женщина внезапно стала изменять лицо и показала белые глаза с жутким оскалом страшного существа. Пока эксперты считают, что внезапная одержимость возникла у нее благодаря незримым силам, а зрители назвали особу настоящей ведьмой. Скептики считают сюжет иллюзией из-за плохого освещения и качества записи, но к их мнению почти никто не прислушивается.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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