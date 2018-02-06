В штате Вашингтон НЛО решил замаскироваться под самолет

Один мужчина случайно посмотрел на небо, заметив огромный объект в форме сигары, оставляющий за собой длинный след. Он решил сразу снять его на камеру, после чего эксперты внимательно изучили материалы, и сделали выводы. НЛО километровой длины не может принадлежать технологиям землян, а также он не похож на космическую ракету.Скептики предположили, что это была иллюзия, но пользователи сетей сразу вспомнили о химтрейлах, распыляемых в воздухе. Такие следы потом превращаются в облака, но вещества могут контролировать жизнь населения и использоваться властями для своих целей.