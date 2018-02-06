В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за 14 тыс. рублей

Стоит отметить, что за 14 тысяч рублей покупатель получит вполне неплохое оснащение. Качество дисплея будет на уровне 1440 на 720 пикселей. Объем оперативной памяти устройства составит 3 гигабайта, а на встроенном накопителе данных окажется 32 Гб свободного пространства. Также пользователю предложат батарею с емкостью в 3,18 тысячи мАч. В качестве операционной системы будет представлена ColorOS 3.2, а создана данная платформа на базе Android 7.1.Также известно, что OPPO A83 обладает отличной фронтальной камерой, разрешение которой составляет 8 Мп. Фронтальный сенсор наделен опцией SelfieTune, которая позволит человеку делать селфи-снимки хорошего качества. Что касается модуля основной камеры, то разрешение этого сенсора будет на уровне 13 Мп.Старт продаж смартфона в России намечен на 8 февраля.