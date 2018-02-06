АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Американский автомобильный рынок в январе вырос на 1%
В первый месяц текущего года американский авторынок демонстрирует увеличение на уровне 1,2 процента. Данный показатель реализаций составляет 1 157 407 транспортных средств.

Американский автомобильный рынок в январе вырос на 1%

Автомобильные эксперты касательно этого выражают большие надежды. По их мнению продажи автомобилей должны увеличиться. Американский автобренд также смог увеличить продажи приблизительно на 1,3 процента. При этом было реализовано 198 548 транспортных средств. На второй позиции в ТОП оказалась известная японская автокомпания Toyota. Увеличение реализаций авто данной марки составляет 16,8 процента. В численном выражении это составляет 167 056 реализованных транспортных средств.

Тройку лидеров замыкает еще один американский автопроизводитель - Ford. У данной марки в январе наметилось уменьшение реализаций на 6,3 процента. Несмотря на это было реализовано 160 411 транспортных средств.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости