Американский автомобильный рынок в январе вырос на 1%

Автомобильные эксперты касательно этого выражают большие надежды. По их мнению продажи автомобилей должны увеличиться. Американский автобренд также смог увеличить продажи приблизительно на 1,3 процента. При этом было реализовано 198 548 транспортных средств. На второй позиции в ТОП оказалась известная японская автокомпания Toyota. Увеличение реализаций авто данной марки составляет 16,8 процента. В численном выражении это составляет 167 056 реализованных транспортных средств.Тройку лидеров замыкает еще один американский автопроизводитель - Ford. У данной марки в январе наметилось уменьшение реализаций на 6,3 процента. Несмотря на это было реализовано 160 411 транспортных средств.