Южная Корея собирается высадиться на Луне в 2030 году

Как сообщают в информационном агентстве Yonhap, согласно плану к 2020 году южнокорейский космический аппарат должен будет отправиться к Луне, а миссию с высадкой произведут уже десятью годами позднее.Помимо этого в Южной Корее планируется запуск частных орбитальных космических программ. Это произойдет не раньше 2026 года. Далее Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий намерено начать работу над проектом запуска своей системы навигации подобной GPS и ГЛОНАСС. Таким образом, к 2035 году страна выведет на орбиту Земли около семи спутников.