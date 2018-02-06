Южная Корея собирается высадиться на Луне в 2030 году
Представители Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщили о том, что у ведомства есть подробный план, которым специалисты будут руководствоваться, чтобы к 2030 году высадить аппарат на поверхности Луны.
Как сообщают в информационном агентстве Yonhap, согласно плану к 2020 году южнокорейский космический аппарат должен будет отправиться к Луне, а миссию с высадкой произведут уже десятью годами позднее.
Помимо этого в Южной Корее планируется запуск частных орбитальных космических программ. Это произойдет не раньше 2026 года. Далее Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий намерено начать работу над проектом запуска своей системы навигации подобной GPS и ГЛОНАСС. Таким образом, к 2035 году страна выведет на орбиту Земли около семи спутников.
Как сообщают в информационном агентстве Yonhap, согласно плану к 2020 году южнокорейский космический аппарат должен будет отправиться к Луне, а миссию с высадкой произведут уже десятью годами позднее.
Помимо этого в Южной Корее планируется запуск частных орбитальных космических программ. Это произойдет не раньше 2026 года. Далее Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий намерено начать работу над проектом запуска своей системы навигации подобной GPS и ГЛОНАСС. Таким образом, к 2035 году страна выведет на орбиту Земли около семи спутников.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50