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Британские работники крематория были напуганы взрывом кокоса в гробу
СМИ сообщили об инциденте в британском городе Болтоне. Работники крематория были напуганы взрывом кокоса в гробу, после чего попросили родственников не класть сюда опасные вещи.

Они составили список, куда вошли телефоны вместе с алкоголем, электронными сигаретами и иными предметами. Некоторые лица умудряются положить к умершим особам мячи с клюшками для игры в гольф, но самыми проблематичными стали гаджеты, способные взорваться во время похорон.

Британские работники крематория были напуганы взрывом кокоса в гробу


Сотрудники говорят, что гробы перед такими событиями проверяются, но им часто приходится сталкиваться с клиентами, имеющими странные желания. Люди просят положить сюда прах домашних питомцев или вещи, а одна пара не могла провести кремацию члена семьи без комплекта нижнего белья.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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