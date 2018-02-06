Британские работники крематория были напуганы взрывом кокоса в гробу
СМИ сообщили об инциденте в британском городе Болтоне. Работники крематория были напуганы взрывом кокоса в гробу, после чего попросили родственников не класть сюда опасные вещи.
Они составили список, куда вошли телефоны вместе с алкоголем, электронными сигаретами и иными предметами. Некоторые лица умудряются положить к умершим особам мячи с клюшками для игры в гольф, но самыми проблематичными стали гаджеты, способные взорваться во время похорон.
Сотрудники говорят, что гробы перед такими событиями проверяются, но им часто приходится сталкиваться с клиентами, имеющими странные желания. Люди просят положить сюда прах домашних питомцев или вещи, а одна пара не могла провести кремацию члена семьи без комплекта нижнего белья.
Они составили список, куда вошли телефоны вместе с алкоголем, электронными сигаретами и иными предметами. Некоторые лица умудряются положить к умершим особам мячи с клюшками для игры в гольф, но самыми проблематичными стали гаджеты, способные взорваться во время похорон.
Сотрудники говорят, что гробы перед такими событиями проверяются, но им часто приходится сталкиваться с клиентами, имеющими странные желания. Люди просят положить сюда прах домашних питомцев или вещи, а одна пара не могла провести кремацию члена семьи без комплекта нижнего белья.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20