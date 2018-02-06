В Щелково женщина пыталась продать супруга со шкафом за 20000 рублей
Пользователи сетей увидели необычное объявление, опубликованной женщиной из подмосковного города Щелково. Она пыталась продать супруга со шкафом за 20000 руб.
Особа купила мебель, однако она не подошла ей по габаритам из-за маленькой квартиры. Потому недовольная владелица быстро составила текст, куда кроме нового шкафа был включен муж, предлагаемый покупателям в виде добавочного груза.
После публикации горожанка не могла провести спокойно день без кучи звонков со стороны одиноких дам, желающих забрать мужчину к себе. Пораженная владелица мебели была вынуждена написать в сетях, что ее спутник жизни не продается и был записан сюда случайно, но от шкафа она с удовольствием избавится.
Особа купила мебель, однако она не подошла ей по габаритам из-за маленькой квартиры. Потому недовольная владелица быстро составила текст, куда кроме нового шкафа был включен муж, предлагаемый покупателям в виде добавочного груза.
После публикации горожанка не могла провести спокойно день без кучи звонков со стороны одиноких дам, желающих забрать мужчину к себе. Пораженная владелица мебели была вынуждена написать в сетях, что ее спутник жизни не продается и был записан сюда случайно, но от шкафа она с удовольствием избавится.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40