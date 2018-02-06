В Щелково женщина пыталась продать супруга со шкафом за 20000 рублей

Особа купила мебель, однако она не подошла ей по габаритам из-за маленькой квартиры. Потому недовольная владелица быстро составила текст, куда кроме нового шкафа был включен муж, предлагаемый покупателям в виде добавочного груза.После публикации горожанка не могла провести спокойно день без кучи звонков со стороны одиноких дам, желающих забрать мужчину к себе. Пораженная владелица мебели была вынуждена написать в сетях, что ее спутник жизни не продается и был записан сюда случайно, но от шкафа она с удовольствием избавится.