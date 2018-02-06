Эксперты: Китай может завоевать мировой автомобильный рынок
По словам автоэкспертов, китайская отрасль автомобилестроения может стать абсолютным лидером во всем мире.
Так FAW выпустила за прошлый год больше авто, чем все отечественные автозаводы в совокупности. По словам специалистов у потребителей из различных мировых стран сейчас изменилось отношение к авто китайского производства. Китайские марки повысили качество продукции. В будущем они смогут предложить надёжные авто по невысокой цене. Пока на рынке Российской Федерации представлено мало китайских брендов, но вскоре ситуация может измениться. Этому поспособствует готовность китайских компаний к покорению разных рынков, увеличение доверия россиян к маркам.
Японские и корейские авто в середине прошлого столетия считались ненадёжными, но сегодня Япония и Южная Корея стали лидерами по производству, продажам авто. Вероятно, вскоре китайские транспортные средства станут серьёзными конкурентами российским моделям.
Так FAW выпустила за прошлый год больше авто, чем все отечественные автозаводы в совокупности. По словам специалистов у потребителей из различных мировых стран сейчас изменилось отношение к авто китайского производства. Китайские марки повысили качество продукции. В будущем они смогут предложить надёжные авто по невысокой цене. Пока на рынке Российской Федерации представлено мало китайских брендов, но вскоре ситуация может измениться. Этому поспособствует готовность китайских компаний к покорению разных рынков, увеличение доверия россиян к маркам.
Японские и корейские авто в середине прошлого столетия считались ненадёжными, но сегодня Япония и Южная Корея стали лидерами по производству, продажам авто. Вероятно, вскоре китайские транспортные средства станут серьёзными конкурентами российским моделям.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20