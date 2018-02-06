Эксперты: Китай может завоевать мировой автомобильный рынок

Так FAW выпустила за прошлый год больше авто, чем все отечественные автозаводы в совокупности. По словам специалистов у потребителей из различных мировых стран сейчас изменилось отношение к авто китайского производства. Китайские марки повысили качество продукции. В будущем они смогут предложить надёжные авто по невысокой цене. Пока на рынке Российской Федерации представлено мало китайских брендов, но вскоре ситуация может измениться. Этому поспособствует готовность китайских компаний к покорению разных рынков, увеличение доверия россиян к маркам.Японские и корейские авто в середине прошлого столетия считались ненадёжными, но сегодня Япония и Южная Корея стали лидерами по производству, продажам авто. Вероятно, вскоре китайские транспортные средства станут серьёзными конкурентами российским моделям.