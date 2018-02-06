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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уверены, что проживут в браке всю жизнь
После свадьбы и венчания Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко дали большое интервью, в котором рассказали, что их брак продлится всю жизнь.

Кроме того, полузащитник "железнодорожников" наконец признался, что крутить роман с молодой ростовской моделью он начал задолго до развода с телеведущей Ольгой Бузовой.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уверены, что проживут в браке всю жизнь

Интернет-пользователи, анализируя очередной союз Тарасова, пришли к выводу, что на венчании настояла Костенко. По их мнению, Дмитрий вряд ли думал даже об этом, так как за последние восемь лет в загс для регистрации отношений он ходил трижды, и откуда бы у него взялась уверенность в успешности брака с Настей.

В Сети спорят на предмет продолжительности очередного брака любвеобильного спортсмена. Большинство считает, что брак не просуществует и двух лет.

По этому поводу на днях высказался эпатажный шоумен, известный участник "Дома-2" Рустам Солнцев. Мужчина посоветовал 23-летней Анастасии наготове держать свои вещи по чемоданам, так как всё равно этот брак долго не протянет. Рустам не сомневается, что вскоре Тарасов найдёт себе другую возлюбленную, а Костенко окажется на месте Ольги Бузовой, которая, кажется, до сих пор не пришла в себя после громкого развода.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:00
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