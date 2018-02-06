Письма Джека Потрошителя были написаны журналистами – Ученые
Британскому ученому Андреа Нини из Манчестерского университета удалось доказать, что письма Джека Потрошителя были написаны журналистами. Серийный убийца никогда не оставлял такие улики, опубликованные полицией.
В процессе работы было изучено 209 документов, имеющих 17,463 тысяч слов. Краткость предложений затрудняла анализ, позволяющий вычислить частоту лексических и синтаксических особенностей. Однако с помощью метода Жаккара можно было сравнить послания с образцами, которые использовались в 19 веке.
Ученый заметил, что представители прессы, пишущие сообщения от лица убийцы, существенно поднимали рейтинг своих газет. Сам маньяк жестоко расправлялся с особами, занимающимися проституцией, а сыщики решили с помощью писем найти преступника по почерку.
В процессе работы было изучено 209 документов, имеющих 17,463 тысяч слов. Краткость предложений затрудняла анализ, позволяющий вычислить частоту лексических и синтаксических особенностей. Однако с помощью метода Жаккара можно было сравнить послания с образцами, которые использовались в 19 веке.
Ученый заметил, что представители прессы, пишущие сообщения от лица убийцы, существенно поднимали рейтинг своих газет. Сам маньяк жестоко расправлялся с особами, занимающимися проституцией, а сыщики решили с помощью писем найти преступника по почерку.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00