АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Вильям Галлас оценил шансы сборной России на предстоящем ЧМ-2018
Бывший игрок сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопросы журналистов касательно того, как он оценивает шансы сборной России по футболу на чемпионате мира, который пройдет этим летом в России.

Вильям Галлас оценил шансы сборной России на предстоящем ЧМ-2018


Так бывший защитник лондонского «Челси» отметил, что для российской сборной самым важным является рост профессионализма и оттачивание мастерства. Также футболист сказал, что не знает о том, какие планы у сборной России на предстоящий мундиаль. Ему кажется, что команде точно нужно выйти с группы. По мнению француза, домашние стены должны сыграть важную роль для российских футболистов.

Интересно, что когда Галласу задали вопрос о том, каких российских игроков он знает, ветеран футбола указал, что не может выделить кого-то и не слишком сильно следит за чемпионатом страны. Тем не менее, Галлас вспомнил об Аршавине, Смертине и Павлюченко.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости