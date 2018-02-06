Вильям Галлас оценил шансы сборной России на предстоящем ЧМ-2018

Так бывший защитник лондонского «Челси» отметил, что для российской сборной самым важным является рост профессионализма и оттачивание мастерства. Также футболист сказал, что не знает о том, какие планы у сборной России на предстоящий мундиаль. Ему кажется, что команде точно нужно выйти с группы. По мнению француза, домашние стены должны сыграть важную роль для российских футболистов.Интересно, что когда Галласу задали вопрос о том, каких российских игроков он знает, ветеран футбола указал, что не может выделить кого-то и не слишком сильно следит за чемпионатом страны. Тем не менее, Галлас вспомнил об Аршавине, Смертине и Павлюченко.