АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Ученые: Гепарды успешно охотятся благодаря наличию уникального внутреннего уха
Американские ученые выяснили, что гепарды успешно охотятся благодаря уникальному внутреннему уху. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

С помощью вестибулярного аппарата особи удерживают равновесие, а ухо, состоящее из лабиринта с каналами, имеет внутри них жидкость вязкой консистенции. После изменения положения она перемещается и достигает волосковых клеток, отличающихся особой чувствительностью и расположенных на внутренней поверхности стенок.

Ученые: Гепарды успешно охотятся благодаря наличию уникального внутреннего уха


Используя современные приборы, ученым удалось изучить строение органа гепарда, а также посмотреть, каким оно было у его предков. Оказалось, что в процессе эволюции ухо стало больше и имеет длинные лабиринты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости