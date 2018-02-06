Ученые: Гепарды успешно охотятся благодаря наличию уникального внутреннего уха

С помощью вестибулярного аппарата особи удерживают равновесие, а ухо, состоящее из лабиринта с каналами, имеет внутри них жидкость вязкой консистенции. После изменения положения она перемещается и достигает волосковых клеток, отличающихся особой чувствительностью и расположенных на внутренней поверхности стенок.Используя современные приборы, ученым удалось изучить строение органа гепарда, а также посмотреть, каким оно было у его предков. Оказалось, что в процессе эволюции ухо стало больше и имеет длинные лабиринты.