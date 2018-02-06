Антон Гусев отправился к Виктории Романец с подарками с целью сохранить брак

Ранее Виктория сообщила, что её брак с Гусевым подошёл к концу, и на этой неделе они собираются отправиться в загс для подачи заявления. Позже данную информацию подтвердил и сам Антон.Несколько часов назад в микроблоге Гусева появилась новая публикация. Парень стоит с огромным букетом роз и не менее громадной плюшевой игрушкой. По фотографии понятно, что Антон пошёл мириться со своей возлюбленной после, по всей видимости, неслабой ссоры."Люблю тебя, моя вредина", - так подписал снимок Гусев, веруя, что у него получится вымолить прощения у Виктории.Возможность комментировать пост Антон отключил, но существует множество тематических групп в различных социальных сетях, где все желающие могут обсуждать новости из жизни скандальной парочки. Именно там развернулось бурное обсуждения поступка Гусева. Многие вспомнили, что подобное мужчина делал год назад, когда неожиданно разорвал помолвку, хотя до свадьбы оставалось совсем мало дней.Интернет-пользователи ждут, что ответит на это Виктория Романец, которая в своём Instagram по этому поводу пока ничего не писала.