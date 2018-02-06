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Кроссовер Chery Tiggo 4 доберется до России в 2018 году
В китайском автоконцерне Chery сообщили о скором выходе на рынок кроссовера Tiggo 4. Данная модель на китайском рынке реализуется под названием Tiggo 5x.

Кроссовер Chery Tiggo 4 доберется до России в 2018 году


Ожидается, что кроссовер Chery Tiggo 4 до российского рынка доберётся в третьем квартале 2018 года. О стоимости автомобиля для РФ, а также о его комплектациях сообщат ближе к старту продаж.

Китайская версия кроссовера оснащена турбированным агрегатом объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, он функционирует на пару с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом».

В оснащение базовой комплектации Chery Tiggo 4 входят две подушки безопасности, светодиодные ДХО, парковочный помощник, круиз-контроль, ABS, EBD, ESP, информационно-развлекательная система с тачскрином, контроль тяги и 17-дюймовые колёсные диски. На китайском рынке кроссовер реализуется по цене 79 900 юаней, что эквивалентно 713 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:40
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