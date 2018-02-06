Ученые: Мозг человека и примата практически не имеет отличий

Изменения функций генов у людей, шимпанзе и макак, имеющих разный возраст, медленно подвержены процессу эволюции. Чтобы доказать свою теорию ученые использовали метод сплайсинга, взяв 168 образцов материала из префронтальной коры, где участки гена образуют мРНК, отвечающие за кодирование белка.Оказалось, что различия касаются видов, но это не относится к стадиям развития. Люди наиболее подвержены изменениям, связанным с возрастом из-за того, что есть много случаев рождения недоношенных младенцев, что приводит к развитию пластичности структур.