АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Ученые: Мозг человека и примата практически не имеет отличий
Российские ученые вместе с китайскими коллегами выяснили, что мозг человека и примата практически не имеет отличий. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Изменения функций генов у людей, шимпанзе и макак, имеющих разный возраст, медленно подвержены процессу эволюции. Чтобы доказать свою теорию ученые использовали метод сплайсинга, взяв 168 образцов материала из префронтальной коры, где участки гена образуют мРНК, отвечающие за кодирование белка.

Ученые: Мозг человека и примата практически не имеет отличий


Оказалось, что различия касаются видов, но это не относится к стадиям развития. Люди наиболее подвержены изменениям, связанным с возрастом из-за того, что есть много случаев рождения недоношенных младенцев, что приводит к развитию пластичности структур.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости