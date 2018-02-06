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Ксения Бородина страдает без сладкого, худея после отдыха на Сейшелах
Ксения Бородина отлично отдохнула на Сейшельских островах, откуда вернулась немного располневшей. Поклонники это заметили, порекомендовав звезде телешоу "Дом-2" заняться своим телом.

Об этом знает и сама Ксения, следящая внимательно за своим весом. По-другому ведь никак: медийные личности зарабатывают на своей внешности, поэтому должны всегда оставаться красивыми и изящными.

Ксения Бородина страдает без сладкого, худея после отдыха на Сейшелах

На своей странице в Instagram 34-летняя знаменитость рассказала подписчикам, что уже три дня держится без сладких продуктов питания. Ксения призналась, что для неё это самая настоящая пытка, так как сладкое очень любит.

Чтобы быстрее прийти в норму, Бородина, кроме диеты, посещает бассейн, хамам и спортзал, где усердно трудится. Женщина определила, что ей необходимо сбросить порядка 3-4 килограммов, тогда всё будет идеально.

В комментариях по этому поводу интернет-пользователи пишут разное. Многие считают, что худеть Ксении точно не нужно, так как она и без этого выглядит довольно худой. Другие же без ума от той фигуры телезвезды, которая была до Сейшел, поэтому активно поддерживают в решении похудеть.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:16
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