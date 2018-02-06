Ксения Бородина страдает без сладкого, худея после отдыха на Сейшелах

Об этом знает и сама Ксения, следящая внимательно за своим весом. По-другому ведь никак: медийные личности зарабатывают на своей внешности, поэтому должны всегда оставаться красивыми и изящными.На своей странице в Instagram 34-летняя знаменитость рассказала подписчикам, что уже три дня держится без сладких продуктов питания. Ксения призналась, что для неё это самая настоящая пытка, так как сладкое очень любит.Чтобы быстрее прийти в норму, Бородина, кроме диеты, посещает бассейн, хамам и спортзал, где усердно трудится. Женщина определила, что ей необходимо сбросить порядка 3-4 килограммов, тогда всё будет идеально.В комментариях по этому поводу интернет-пользователи пишут разное. Многие считают, что худеть Ксении точно не нужно, так как она и без этого выглядит довольно худой. Другие же без ума от той фигуры телезвезды, которая была до Сейшел, поэтому активно поддерживают в решении похудеть.