Водородный Hyundai Nexo оснастили автопилотом и караоке

В качестве силовой установки Hyundai Nexo выступает электрический мотор, который питается от водородного реактора. Такая машина вместо вредных выхлопных газов выбрасывает в атмосферу переработанную чистую воду.В оснащение водородного кроссовера входят беспилотные технологии четвёртого уровня, это означает, что машина самостоятельно передвигается без какого-либо участи водителя. Во время первых тестов Hyundai Nexo проехал в беспилотном режиме 590 километров от Сеула до Пхенчанга на средней скорости 105 км/час.Также в оснащение кроссовера входит караоке и беспроводная связь 5G, благодаря чему в машине можно будет более уверенно пользоваться навигацией. Серийное производство беспилотных Hyundai Nexo планируют начать в 2021 году, а к 2030 году южнокорейские разработчики представят автомобиль с автономной системой максимального пятого уровня.