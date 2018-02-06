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Водородный Hyundai Nexo оснастили автопилотом и караоке
Южнокорейский автоконцерн Hyundai продемонстрировал новый водородный кроссовер Nexo. Отмечается, что новый Hyundai Nexo, оснащается автономной технологией четвёртого уровня и функцией караоке.

Водородный Hyundai Nexo оснастили автопилотом и караоке


В качестве силовой установки Hyundai Nexo выступает электрический мотор, который питается от водородного реактора. Такая машина вместо вредных выхлопных газов выбрасывает в атмосферу переработанную чистую воду.

В оснащение водородного кроссовера входят беспилотные технологии четвёртого уровня, это означает, что машина самостоятельно передвигается без какого-либо участи водителя. Во время первых тестов Hyundai Nexo проехал в беспилотном режиме 590 километров от Сеула до Пхенчанга на средней скорости 105 км/час.

Также в оснащение кроссовера входит караоке и беспроводная связь 5G, благодаря чему в машине можно будет более уверенно пользоваться навигацией. Серийное производство беспилотных Hyundai Nexo планируют начать в 2021 году, а к 2030 году южнокорейские разработчики представят автомобиль с автономной системой максимального пятого уровня.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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