Мама Виктории Романец призналась, что развод её дочери стал большой неожиданностью

Женщина сообщила, что узнала о намечающемся разводе Виктории и Антона из социальных сетей, а лично с ней никто не связывался по этому поводу. Она сильно удивлена, ведь не так ещё давно она гостила в доме дочери, и тогда никакого напряжения в отношениях с Гусевым она не почувствовала. По всей видимости, полагает женщина, в молодой семье не так всё гладко, как казалось.Напомним, о разводе с Антоном Гусевым Виктория Романец сообщила сама. Особо комментировать данное решение она не стала, отметив лишь, что в загсе с оформлением развода в их случае разберутся в течение одного месяца. Тем не менее экс-участница скандального телешоу "Дом-2" пообещала, что через некоторое время расскажет что-то новое по теме, тем более что фолловеры этого очень ждут.Поклонники яркой пары переживают, но всё-таки надеются, что это очередной пиар-ход, после которого парочка воссоединиться и будет снова всё хорошо и радужно.