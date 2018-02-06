Евгения Феофилактова заявила, что информация о разводе Гусева и Романец её не интересует

Романец сделала официальное заявление, что она и Антон Гусев скоро перестанут быть супругами, так как заявление в загс о разводе будет подано уже на этой недели. Новость стала большой неожиданностью для поклонников, которые думали, что уж после свадьбы молодые люди успокоятся и перестанут скандалить по пустякам, расставаясь по десять раз за день.Евгения Феофилактова, бывшая супруга Гусева, заявила, что личная жизнь Антона и Виктории Романец её не интересует, поэтому особо и комментировать ей не хочется.Женя переживает лишь за связь между Гусевым и их совместным сыном Даниэлем. Тем не менее Феофилактова считает, что развод никак не повлияет на отношения отца и сына. По мнению экс-участницы телешоу "Дом-2", если отец по-настоящему любит своего ребёнка, то он никогда не изменит к нему отношения, какая бы женщина рядом с ним ни была.Стоит напомнить, что Антон Гусев ушёл от Феофилактовой, родившей ему сына, именно к Романец, которую фанаты Евгении теперь люто ненавидят, считая коварной разлучницей.