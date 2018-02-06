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«УАЗ» запустил новую линию испытательных тестов для автомобилей
Российский автопроизводитель «УАЗ» с 1 февраля текущего года запустил новую линию испытательных тестов для автомобилей. Новая испытательная линия оснащена высокотехнологичным современным оборудованием DURR.

«УАЗ» запустил новую линию испытательных тестов для автомобилей


Новая линия предназначена для прохождения тестов машин ульяновского бренда «УАЗ». В неё входят стенды для настройки ходовой части автомобиля и для света фар, а также здесь можно проводить динамические испытания. Новый проект ориентирован на повышение качества продукции Ульяновского завода.

На новой тестовой линии можно испытывать автомобили с разными колёсными базами. Поэтому здесь будут тестироваться и нынешние модели бренда и будущие новинки.

Помимо новой тестовой линии на территории Ульяновского завода запущена новая трасса для испытаний транспортных средств, её протяженность составляет 200 метров. Здесь имеются участки из булыжников и канатов, а также лежачий полицейский и бельгийская мостовая. На новом треке разработчики смогут тщательней выявлять дефекты автомобилей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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