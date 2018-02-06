«УАЗ» запустил новую линию испытательных тестов для автомобилей

Новая линия предназначена для прохождения тестов машин ульяновского бренда «УАЗ». В неё входят стенды для настройки ходовой части автомобиля и для света фар, а также здесь можно проводить динамические испытания. Новый проект ориентирован на повышение качества продукции Ульяновского завода.На новой тестовой линии можно испытывать автомобили с разными колёсными базами. Поэтому здесь будут тестироваться и нынешние модели бренда и будущие новинки.Помимо новой тестовой линии на территории Ульяновского завода запущена новая трасса для испытаний транспортных средств, её протяженность составляет 200 метров. Здесь имеются участки из булыжников и канатов, а также лежачий полицейский и бельгийская мостовая. На новом треке разработчики смогут тщательней выявлять дефекты автомобилей.