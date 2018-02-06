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Виктория Романец и Антон Гусев разводятся
Стало известно, что экс-участники скандальной телестройки "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев разводятся. Фанаты пребывают в шоке в настоящее время.

Неожиданную новость сообщила сама Виктория, которая рассказала, что её брак с Антоном полностью изжил себя, поэтому терзать душу она не хочет. Однако 28-летняя девушка решила пока умолчать по поводу подробностей громкого расставания.

Виктория Романец и Антон Гусев разводятся

Также Романец добавила, что уже на этой неделе она вместе с Гусевым отправится загс для подачи заявления о разводе. По мнению телезвезды, всё должно пройти без проблем, так как в браке нет детей, нет совместного имущества.

Одна часть поклонников сильно грустит, не понимая, как такое могло произойти, ведь Антон и Виктория демонстрировали идиллию в отношениях, которой могут позавидовать многие пары. Другая же часть фолловеров уверена: молодые люди снова что-то придумали для привлечения внимания, уж слишком неожиданно последовал развод. Тем более что данная парочка известна своими эпатажными выходками, а сколько раз они расставались и снова сходились уже и считать все перестали.

Напомним, свадьба Антона Гусева и Виктории Романец состоялась летом 2017 года.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:26
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