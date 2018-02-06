Разработан первый битопливный универсал LADA Vesta SW CNG

В компании «АСТ» занимаются серийной сборкой двухтопливных седанов LADA Vesta. Специалисты разработали прототип универсала LADA Vesta SW CNG, работающего на бензине и на метане. Сжиженный газ считается экономичным, а главное экологически чистым видом топлива.В частности, одной заправки газом автомобилю LADA Vesta SW CNG хватает на преодоление 1000 километров. В случае, если газ в баллоне закончится, то машина может продолжать работу на бензине. Также владельцы таких автомобилей смогут выбирать тип топлива на своё усмотрение.В настоящее время для россиян доступен газовый седан LADA Vesta CNG, его цена стартует от 764 900 рублей. О сроках появления серийной версии LADA Vesta SW CNG пока не сообщается.