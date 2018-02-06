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Разработан первый битопливный универсал LADA Vesta SW CNG
Специалисты российской компании «АТС» разработали первый прототип универсала LADA Vesta SW, который может работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Прототип с успехом прошёл первые дорожные испытания.

Разработан первый битопливный универсал LADA Vesta SW CNG


В компании «АСТ» занимаются серийной сборкой двухтопливных седанов LADA Vesta. Специалисты разработали прототип универсала LADA Vesta SW CNG, работающего на бензине и на метане. Сжиженный газ считается экономичным, а главное экологически чистым видом топлива.

В частности, одной заправки газом автомобилю LADA Vesta SW CNG хватает на преодоление 1000 километров. В случае, если газ в баллоне закончится, то машина может продолжать работу на бензине. Также владельцы таких автомобилей смогут выбирать тип топлива на своё усмотрение.

В настоящее время для россиян доступен газовый седан LADA Vesta CNG, его цена стартует от 764 900 рублей. О сроках появления серийной версии LADA Vesta SW CNG пока не сообщается.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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