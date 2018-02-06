Видео с облизывающей микрофон Ольгой Бузовой на концерте шокировало Сеть
Ольга Бузова не останавливается, продолжая поражать публику эпатажными выходками, что и произошло накануне во время выступления в Москве.
32-летняя исполнительница посетила столичный "Корстон Клуб", где порадовала публику своими старыми и новыми хитами, но и не забывала приправить шоу экстравагантным поступком, о котором некоторое время будут активно говорить.
Так, во время исполнения зажигательной новинки "Одна ночь" Бузова вдруг с аппетитом облизала микрофон, сразу после строчки "я хочу знать, какой ты на вкус". Действие Ольги было встречено аплодисментами и одобрительными криками зрителей, которым, судя по всему, понравился странный ход певицы.
Видео просочилось в Интернет, моментально захватив внимание пользователей. Как известно, у Бузовой довольно много хейтеров, и они никогда не устают, критикуя ненавистный объект. Благо, Ольга не обижает новыми выходками, за которые её можно было бы отругать. Этим антифанаты и занялись, сообщив, что звезда телешоу "Дом-2", кажется, начала сходить с ума.
Сошла с ума или же нет - вопрос к специалистам, а пока Бузова продолжает придерживаться эпатажной линии поведения, повышая свою популярность.
Скандальное видео с жадно облизывающей микрофон Бузовой можно посмотреть здесь.
32-летняя исполнительница посетила столичный "Корстон Клуб", где порадовала публику своими старыми и новыми хитами, но и не забывала приправить шоу экстравагантным поступком, о котором некоторое время будут активно говорить.
Так, во время исполнения зажигательной новинки "Одна ночь" Бузова вдруг с аппетитом облизала микрофон, сразу после строчки "я хочу знать, какой ты на вкус". Действие Ольги было встречено аплодисментами и одобрительными криками зрителей, которым, судя по всему, понравился странный ход певицы.
Видео просочилось в Интернет, моментально захватив внимание пользователей. Как известно, у Бузовой довольно много хейтеров, и они никогда не устают, критикуя ненавистный объект. Благо, Ольга не обижает новыми выходками, за которые её можно было бы отругать. Этим антифанаты и занялись, сообщив, что звезда телешоу "Дом-2", кажется, начала сходить с ума.
Сошла с ума или же нет - вопрос к специалистам, а пока Бузова продолжает придерживаться эпатажной линии поведения, повышая свою популярность.
Скандальное видео с жадно облизывающей микрофон Бузовой можно посмотреть здесь.