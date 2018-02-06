Озвучены комплектации и стоимость нового KIA Stinger для России

Новый спортивный фастбек KIA Stinger для россиян будет доступен в пяти комплектациях. Стоимость базовой модификации Comfort стартует от 1 899 990 рублей. В оснащение данной модели входит система заднего привода, камера заднего вида, блокирующийся дифференциал, климатическая система и датчики парковки.Начальные комплектации автомобиля KIA Stinger оснащены турбированным мотором объёмом 2,0 литра производительностью 197 и 247 лошадиных сил. Стоимость полноприводных модификаций стартует от 2 109 990 рублей, такие модели оснащены полностью светодиодной оптикой и кожаным салоном.«Топовый» вариант KIA Stinger GT комплектуется битурбированным мотором V6 объёмом 3,3 литра производительностью 370 лошадиных сил. С таким агрегатом до первой «сотки» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды, а его стоимость составляет 3 229 900 рублей.