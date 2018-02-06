Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко, заранее назначив дату свадьбы и организовав её

Например, 23-летняя модель поведала, как футболист сделал ей предложение, от которого она никак не могла отказаться, так как мечтала об этом давно.По словам Анастасии, Тарасов постоянно делает ей приятные сюрпризы, стараясь максимально порадовать её, но такого она точно не ожидала. Полузащитник московского "Локомотива" преподнёс своей возлюбленной дорогое кольцо Graff, а когда девушка надевала его на палец, сообщил ей, что уже назначил дату бракосочетания, уладил все вопросы по организации мероприятия. А от Костенко требовалось только немного поднапрячься, чтобы решить, в каком платье она хочет вступить в супружескую жизнь.Как известно, свадьба Тарасова и Костенко состоялась 10 января, сразу после возвращения с жарких краёв, где Дмитрий, кстати, сделал предложение своей любимой девушке. Вскоре состоялось также венчание, тем самым спортсмен, за которым закрепилась дурная слава любителя жениться, дал понять о серьёзных намерениях всю жизнь прожить именно с этой девушкой.