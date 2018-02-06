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В кинотеатрах Китая будут установлены LED-экраны от Samsung
Компания Samsung договорилась о сотрудничестве с крупным оператором китайских кинотеатров и будет поставлять свои LED-киноэкраны в качестве замены обычных белых полотен и проекторов.

В кинотеатрах Китая будут установлены LED-экраны от Samsung


Первый обновленный экран установят в кинотеатре Шанхая, а в будущем он распространится по остальных кинотеатрах сети Wanda и всему миру. LED-дисплей компания Samsung создала еще летом прошлого года, он имеет разрешение 4К и диагональ 10,3 метра. По словам представителей компании, экран в 10 раз ярче современных проекторов и абсолютно не искажает изображение. Кроме того, можно получить неограниченный коэффициент контрастности, что обеспечивает максимально глубокие темные цвета и очень яркие светлые.

Дисплей в полной мере соответствует должным стандартам кинематографа и прошел все необходимые сертификации. Ранее он был установлен лишь в одном кинотеатре Южной Кореи, теперь же создатели собираются заняться его массовым распространением.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 11:10
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