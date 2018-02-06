Исследования на животных показали, как стресс влияет на клеточную функцию и физическое здоровье
Новые исследования пролили свет, как психологический стресс влияет на физическое здоровье. Ученые полагают, что ключевым моментом может быть влияние стресса на область митохондрий клетки, которую часто называют «электростанцией». Эксперты считают, что новое понимание может потенциально революционизировать область психосоматической медицины.
Две статьи, опубликованные в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine, рассказывают о новых результатах.
«В конечном итоге успешная интеграция митохондрий в психосоматические исследования должна способствовать более полному пониманию сил, которые влияют на наше здоровье на протяжении всей жизни, а также факторов, которые препятствуют излечению от болезней», – пишут доктор Мартин Пикард из Колумбийского университета и Брюс С. Макьюэн из Университета Рокфеллера, Нью-Йорк.
Митохондрии являются субъединицами клеток всего тела с их собственной ДНК и встречаются почти в каждом типе клеток. Они генерируют жизненно важную энергию и сигналы. Когда митохондрии не работают должным образом, могут возникать серьезные заболевания, затрагивающие различные системы органов.
Исследование называет митохондрии «потенциальной точкой пересечения психосоциальных переживаний и реакций биологического стресса», – заявил Пикард и Макьюэн. Уязвимость митохондрий к стрессу зависит от широкого спектра факторов, включая поведение, гены и питание.
Результаты работы особенно интересны для области психосоматической медицины. Ученые считают, что в будущих исследованиях следует рассмотреть динамические двунаправленные взаимодействия между митохондриями и другими важными физиологическими системами.
Две статьи, опубликованные в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine, рассказывают о новых результатах.
«В конечном итоге успешная интеграция митохондрий в психосоматические исследования должна способствовать более полному пониманию сил, которые влияют на наше здоровье на протяжении всей жизни, а также факторов, которые препятствуют излечению от болезней», – пишут доктор Мартин Пикард из Колумбийского университета и Брюс С. Макьюэн из Университета Рокфеллера, Нью-Йорк.
Митохондрии являются субъединицами клеток всего тела с их собственной ДНК и встречаются почти в каждом типе клеток. Они генерируют жизненно важную энергию и сигналы. Когда митохондрии не работают должным образом, могут возникать серьезные заболевания, затрагивающие различные системы органов.
Исследование называет митохондрии «потенциальной точкой пересечения психосоциальных переживаний и реакций биологического стресса», – заявил Пикард и Макьюэн. Уязвимость митохондрий к стрессу зависит от широкого спектра факторов, включая поведение, гены и питание.
Результаты работы особенно интересны для области психосоматической медицины. Ученые считают, что в будущих исследованиях следует рассмотреть динамические двунаправленные взаимодействия между митохондриями и другими важными физиологическими системами.