Исследования на животных показали, как стресс влияет на клеточную функцию и физическое здоровье

Две статьи, опубликованные в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine, рассказывают о новых результатах.«В конечном итоге успешная интеграция митохондрий в психосоматические исследования должна способствовать более полному пониманию сил, которые влияют на наше здоровье на протяжении всей жизни, а также факторов, которые препятствуют излечению от болезней», – пишут доктор Мартин Пикард из Колумбийского университета и Брюс С. Макьюэн из Университета Рокфеллера, Нью-Йорк.Митохондрии являются субъединицами клеток всего тела с их собственной ДНК и встречаются почти в каждом типе клеток. Они генерируют жизненно важную энергию и сигналы. Когда митохондрии не работают должным образом, могут возникать серьезные заболевания, затрагивающие различные системы органов.Исследование называет митохондрии «потенциальной точкой пересечения психосоциальных переживаний и реакций биологического стресса», – заявил Пикард и Макьюэн. Уязвимость митохондрий к стрессу зависит от широкого спектра факторов, включая поведение, гены и питание.Результаты работы особенно интересны для области психосоматической медицины. Ученые считают, что в будущих исследованиях следует рассмотреть динамические двунаправленные взаимодействия между митохондриями и другими важными физиологическими системами.