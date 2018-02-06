Арай Чобанян раскритиковал Алексея Чайчица за нелестные слова о фигуре Лизы Триандафилиди

Арай не сомневается, что хвалить Алексея за такие слова вряд ли можно, а если парень просто пошутил, что его чувство юмора представляется ему каким-то злым. Чобанян, который всегда отличался уважением к противоположному полу, заявил, что словами Чайчица можно обидеть любую девушку, поэтому никого не удивляет, что и Лиза сильно расстроилась, да так, что принялась писать в Instagram гадости про Алексея. Всё это было сделано, конечно, на эмоциях, поэтому брюнет простил любимую.Кроме того, Чобанян не совсем понимает, как вообще Чайцицу пришла в голову идея сравнивать своих девушек. Парень уверен, что это неправильно, потому что все они красивы. В противном случае, добавил Арай, Алексей бы не стал крутить с ними романы. К слову, симпатичный силач уже признал свою вину.В данный момент Чайчиц и Триандафилиди проводят время на "Острове любви", но возлюбленным не нравится на архипелаге, им хочется вернуться на Поляну в Москву.