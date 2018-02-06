Арай Чобанян намерен забрать Александру Шеву из "Дома-2"

Несколько дней назад стало известно об отправке Арая за ворота. Причём причина такого исхода представляется многим зрителям не очень серьёзной. По слухам, организаторам не понравилось, что молодой человек вытер зеркало котом Барсуком, проживающим вместе с жителями телестройки. Сам Чобанян уверяет, что любит животных и причинять вред коту не собирался, однако представители реалити-шоу иного мнения на этот счёт.Совсем недавно ситуацию прокомментировала Шева, которая тоже до сих пор не может прийти в себя из-за неожиданного события. Девушка написала, что очень скучает по Чобаняну и надеется на лучшее. В частности, Александра считает, что загорелого красавца простят организаторы. Впрочем, Арай, похоже, уже и не мечтает снова оказаться на "Доме-2", но постоянно думает о том, как забрать оттуда возлюбленную.До этого Чобанян и Шева повздорили, так как последняя встретилась с бывшим возлюбленным во время отпуска, но вскоре помирились.