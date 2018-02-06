Вера Брежнева отправилась в Италию с Константином Меладзе отмечать свой день рождения

3 февраля Брежнева отмечала свой день рождения. Певица с супругом решили отправиться в Италию, чтобы там отметить ее именины. Супружеская пара замечательно провелат время, любовалась местными достопримечательностями и пробовала деликатесы.Вера опубликовала на своей страничке множество красивых снимков со своим возлюбленным. На данных фото певица счастлива и расслаблена. Супруг знаменитости с удовольствием с ней позирует. На свой праздник Вера решила сходить в оперу в компании мужа и получила массу удовольствия.Старшая дочка Веры не смогла быть рядом с ней в этот день. Соня Киперман отправилась обучаться в Америку. Дочь отправила маме сообщение с наилучшими пожеланиями.Бесчисленные фанаты Веры осыпали ее многочисленными поздравлениями в социальных сетях. Они желали ей всего самого наилучшего и творческих успехов.Стоит добавить, что с бывшей женой Меладзе развелся в 2013 году, а об их связи с Брежневой стало известно позже, в 2014 году. У Константина осталось от предыдущего брака трое детей, с которыми у него замечательные отношения.