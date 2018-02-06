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Вера Брежнева отправилась в Италию с Константином Меладзе отмечать свой день рождения
Вера Брежнева и Константин Меладзе решили отправиться в Италию, где и отметили день рождения исполнительницы.

Вера Брежнева отправилась в Италию с Константином Меладзе отмечать свой день рождения


3 февраля Брежнева отмечала свой день рождения. Певица с супругом решили отправиться в Италию, чтобы там отметить ее именины. Супружеская пара замечательно провелат время, любовалась местными достопримечательностями и пробовала деликатесы.

Вера опубликовала на своей страничке множество красивых снимков со своим возлюбленным. На данных фото певица счастлива и расслаблена. Супруг знаменитости с удовольствием с ней позирует. На свой праздник Вера решила сходить в оперу в компании мужа и получила массу удовольствия.

Старшая дочка Веры не смогла быть рядом с ней в этот день. Соня Киперман отправилась обучаться в Америку. Дочь отправила маме сообщение с наилучшими пожеланиями.

Бесчисленные фанаты Веры осыпали ее многочисленными поздравлениями в социальных сетях. Они желали ей всего самого наилучшего и творческих успехов.

Стоит добавить, что с бывшей женой Меладзе развелся в 2013 году, а об их связи с Брежневой стало известно позже, в 2014 году. У Константина осталось от предыдущего брака трое детей, с которыми у него замечательные отношения.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:00
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