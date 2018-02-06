Лиза Триандафилиди раскритиковала "Остров любви", заявив, что там не строят любовь

На днях Лиза опубликовала пост в Сети, где призналась, что больше не может жить на "Острове любви", поскольку строить любовь среди участников, находящихся в этой точке, никто даже не думает. Себя и Чайчица бывшая пассия Романа Гриценко, естественно, не считает. Девушку смущает атмосфера, и со многими участниками, также пребывающими в Африке, ей общаться совсем не хочется.Лиза добавила, что сильно скучает по ребятам, которые ныне на Поляне в Москве, и часто вспоминает весёлые моменты, связанные с ними. По словам Триандафилиди, в российский столице среди участников царит дружная атмосфера, поэтому не удивительно, что её в данный момент туда тянет.При этом Алексей того же мнения об "Острове любви". Молодой человек хотел бы вернуться на московский периметр к своим коллегам. Как известно, именно там брюнет влюбился в Триандафилиди.