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Лиза Триандафилиди раскритиковала "Остров любви", заявив, что там не строят любовь
Участница "Дома-2" Лиза Триандафилиди, строящая любовь на Сейшельских островах с Алексеем Чайчицем, призналась, что ей не очень нравится находиться на территории архипелага, в частности, на "Острове любви", так как там, как считает девушка, чересчур много негатива, и это, конечно же, очень расстраивает её.

На днях Лиза опубликовала пост в Сети, где призналась, что больше не может жить на "Острове любви", поскольку строить любовь среди участников, находящихся в этой точке, никто даже не думает. Себя и Чайчица бывшая пассия Романа Гриценко, естественно, не считает. Девушку смущает атмосфера, и со многими участниками, также пребывающими в Африке, ей общаться совсем не хочется.

Лиза Триандафилиди раскритиковала "Остров любви", заявив, что там не строят любовь

Лиза добавила, что сильно скучает по ребятам, которые ныне на Поляне в Москве, и часто вспоминает весёлые моменты, связанные с ними. По словам Триандафилиди, в российский столице среди участников царит дружная атмосфера, поэтому не удивительно, что её в данный момент туда тянет.

При этом Алексей того же мнения об "Острове любви". Молодой человек хотел бы вернуться на московский периметр к своим коллегам. Как известно, именно там брюнет влюбился в Триандафилиди.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:10
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