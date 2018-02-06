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Пенелопа Крус появилась на недавнем мероприятии в элегантном платье и продемонстрировала прекрасную фигуру
Пенелопа Крус появилась на церемонии вручения наград в элегантном наряде и продемонстрировала свою прекрасную фигуру.

Пенелопа Крус появилась на недавнем мероприятии в элегантном платье и продемонстрировала прекрасную фигуру


Пенелопа Крус и Хавьер Бардем редко появляются на публике вместе, именно поэтому каждое их совместное появление вызывает множество обсуждений в Сети. На этот раз супружеская пара стала одними из главных знаменитостей на премии Goya, которая проходила в Мадриде.

Появление знаменитой семейной пары на церемонии вручения награды привлекло внимание прессы. Пенелопа была в номинации как «Лучшая актриса» за роль в кинофильме «Эскобар». Для данного мероприятия выбор Пенелопы пал на длинное платье белого цвета с большим разрезом.

Наряд красотки был от Versace, исходя из этого, фанаты решили, что именно так актриса хочет напомнить о съемках в фильме «Американская история преступлений», в котором сыграла Донателлу Версаче. Муж Крус выбрал классический черный смокинг.

В последнее время актриса стала чаще бывать на светских мероприятиях в своей стране. В Испании, на ее родине артистку очень любят, поэтому каждое ее посещение вызывает шквал положительных эмоций у фанатов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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