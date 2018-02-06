Пенелопа Крус появилась на недавнем мероприятии в элегантном платье и продемонстрировала прекрасную фигуру

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем редко появляются на публике вместе, именно поэтому каждое их совместное появление вызывает множество обсуждений в Сети. На этот раз супружеская пара стала одними из главных знаменитостей на премии Goya, которая проходила в Мадриде.Появление знаменитой семейной пары на церемонии вручения награды привлекло внимание прессы. Пенелопа была в номинации как «Лучшая актриса» за роль в кинофильме «Эскобар». Для данного мероприятия выбор Пенелопы пал на длинное платье белого цвета с большим разрезом.Наряд красотки был от Versace, исходя из этого, фанаты решили, что именно так актриса хочет напомнить о съемках в фильме «Американская история преступлений», в котором сыграла Донателлу Версаче. Муж Крус выбрал классический черный смокинг.В последнее время актриса стала чаще бывать на светских мероприятиях в своей стране. В Испании, на ее родине артистку очень любят, поэтому каждое ее посещение вызывает шквал положительных эмоций у фанатов.