Android Nougat официально стала самой популярной версией Android

Второй в списке самых популярных версий Android стала 6.0 Marshmallow (выпущенная в 2015 году), спрос на которую по-прежнему составляет 28,1%. 8.0 Oreo, появившаяся прошлой осенью, установлена всего лишь на 1,1% устройств Android, в списке популярных версия занимает шестое место.Устройства Android всегда подвержены фрагментации, когда дело доходит до обновлений программного обеспечения. Многие пользователи телефонов Android используют лишь ту версию, что установлена на момент совершения покупки устройства.Что касается использования iOS от Apple, примерно такой же процент пользователей (28%) приходится на iOS 10, которая была выпущена примерно одновременно с Nougat. Важно подчеркнуть, что на 65% устройств от Apple работает новейшее программное обеспечение iOS 11, что должно максимально мотивировать Google.