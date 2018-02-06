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QR-коды c данными пациента заменят таблетки
Новая методика производства лекарств позволит сделать их более персонализированными. На специальную съедобную основу будет наноситься QR-код с зашифрованной информацией о пациенте.

QR-коды c данными пациента заменят таблетки


Команда ученых из Дании и Финляндии решила изменить технологию изготовления лекарств. Они предложили печатать на съедобной основе при помощи струйного принтера особый QR-код. При этом использоваться будут биочернила, вмещающие лекарственные вещества.

Заниматься печатью медикаментов смогут аптеки или другие медицинские предприятия. Делать это они будут каждый раз индивидуально для отдельного пациента, в зависимости от необходимого количества выписанного лекарства. Штрих-код также позволит исключить передозировку у пациентов. Кроме того, можно будет проверить подлинность препарата, просто отсканировав код с помощью своего смартфона. В зашифрованной информации также будет указано имя, на которое выписан препарат.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 11:00
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