QR-коды c данными пациента заменят таблетки

Команда ученых из Дании и Финляндии решила изменить технологию изготовления лекарств. Они предложили печатать на съедобной основе при помощи струйного принтера особый QR-код. При этом использоваться будут биочернила, вмещающие лекарственные вещества.Заниматься печатью медикаментов смогут аптеки или другие медицинские предприятия. Делать это они будут каждый раз индивидуально для отдельного пациента, в зависимости от необходимого количества выписанного лекарства. Штрих-код также позволит исключить передозировку у пациентов. Кроме того, можно будет проверить подлинность препарата, просто отсканировав код с помощью своего смартфона. В зашифрованной информации также будет указано имя, на которое выписан препарат.