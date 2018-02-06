Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова оголила ягодицы на фотоснимке

Соответствующее фото модель выложила на своей официальной страничке в интернете, а в комментарии поделилась, что такими публикациями она пытается создать иллюзию отдыха.Анастасия Решетова известна многим своей безупречной фигурой. Ее формы заводят большинство представителей сильной половины, именно поэтому девушка с завидной регулярностью выставляет сексапильные фотоснимки.Этот раз не стал исключением, и свой новый снимок модель опубликовала у себя на страничке. На нем красотка позирует спиной к объективу фотокамеры в откровенном купальном костюме, который выгодно подчеркивает идеальную фигуру девушки Тимати.«Изюминкой» данного образа стала нижняя часть купальника, ведь она полностью открыла ягодицы Анастасии. Подписчики моментально начали осыпать восторженными комментариями девушку, написав об ее идеальной фигуре.А мужская половина осыпала многочисленными комплиментами и признаниями в своей симпатии. Данный снимок мгновенно облетел весь интернет и насобирал около 15 тысяч лайков.