Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского

Именно здесь в этом театре начиналась карьера знаменитого баритона. Хотя документы ещё находятся на перерегистрации, но мы уже скоро время увидим на афишах новое название. Разрешение на переименование театра в честь именитого уроженца Красноярска, дали его родственники.Именно Дмитрию Хворостовскому и русской опере будет посвящен в этом году IX Международный фестиваль "Парад звёзд в Оперном". Который пройдёт с 3 февраля по 28 марта. На сцене красноярского театра оперы и балета выступят около тридцати певцов и дирижёров, именами которых украшают афиши известных театров Италии, Франции, Финляндии, Швеции, Эстонии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России.В фойе театра всё это время будет работать выставка, посвящённая Дмитрию Хворостовскому. Красноярский театр оперы и балета собрал материалы по всей России, которые расскажут зрителям о самых ярких моментах творческого пути знаменитого земляка. Любой зритель, купивший билет в театр сможет её посетить .