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Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского
Имя известного оперного певца Дмитрия Хворостовского присваивается Красноярскому государственному театру оперы и балета. Об этом объявила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского


Именно здесь в этом театре начиналась карьера знаменитого баритона. Хотя документы ещё находятся на перерегистрации, но мы уже скоро время увидим на афишах новое название. Разрешение на переименование театра в честь именитого уроженца Красноярска, дали его родственники.

Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского


Именно Дмитрию Хворостовскому и русской опере будет посвящен в этом году IX Международный фестиваль "Парад звёзд в Оперном". Который пройдёт с 3 февраля по 28 марта. На сцене красноярского театра оперы и балета выступят около тридцати певцов и дирижёров, именами которых украшают афиши известных театров Италии, Франции, Финляндии, Швеции, Эстонии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России.

Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского


В фойе театра всё это время будет работать выставка, посвящённая Дмитрию Хворостовскому. Красноярский театр оперы и балета собрал материалы по всей России, которые расскажут зрителям о самых ярких моментах творческого пути знаменитого земляка. Любой зритель, купивший билет в театр сможет её посетить .
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 10:50
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