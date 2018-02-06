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Певица Бьянка ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного Романа Безрукова
Исполнительница Бьянка поведала поклонникам прекрасную новость – ее возлюбленный Роман Безруков предложил выйти за него замуж и она, конечно же, согласилась.

Певица Бьянка ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного Романа Безрукова


Бьянка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, девушка, не раздумывая ответила согласием. А в подтверждение этому опубликовала фото.

Знаменитость выложила на своей страничке фотоснимок, на котором красуется кольцо на ее безымянном пальчике. Колечко сфотографировано крупным планом, и пользователи смогли разглядеть все детали. Фанаты моментально осыпали свою любимицу поздравлениями.

Но нашлись и те, кому это колечко не пришлось по душе, и они написали, что кольцо не впечатлило их, а драгоценный камень сложно было рассмотреть. Но преданные поклонники защитили Бьянку, сказав, что счастье не в цене изделия.

Будущий муж певицы – продюсер и музыкант Роман Безруков. Пара не афиширует свои отношения, но и не скрывает их, таким образом, детали будущего торжества никому не разглашают.

Девушка выразила слова благодарности своим фанатам за приятные слова в ее адрес. Данное фото мгновенно облетело весь интернет и смогло насобирать больше 13 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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