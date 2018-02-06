Певица Бьянка ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного Романа Безрукова

Бьянка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, девушка, не раздумывая ответила согласием. А в подтверждение этому опубликовала фото.Знаменитость выложила на своей страничке фотоснимок, на котором красуется кольцо на ее безымянном пальчике. Колечко сфотографировано крупным планом, и пользователи смогли разглядеть все детали. Фанаты моментально осыпали свою любимицу поздравлениями.Но нашлись и те, кому это колечко не пришлось по душе, и они написали, что кольцо не впечатлило их, а драгоценный камень сложно было рассмотреть. Но преданные поклонники защитили Бьянку, сказав, что счастье не в цене изделия.Будущий муж певицы – продюсер и музыкант Роман Безруков. Пара не афиширует свои отношения, но и не скрывает их, таким образом, детали будущего торжества никому не разглашают.Девушка выразила слова благодарности своим фанатам за приятные слова в ее адрес. Данное фото мгновенно облетело весь интернет и смогло насобирать больше 13 тысяч лайков.