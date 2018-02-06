Александр Гобозов признался, что ищет сиделку для родителей

При этом Гобозов сказал это без какого-то смущения, и было видно, что молодой человек не боится быть осуждённым за такие высказывания. Впрочем, хейтеры хоть и раскритиковали Александра за такой корыстный ход, но верить ему на слово всё-таки не стали, предположив, что Зиновьева на роль сиделки никак не подходит, что должен был заметить и супруг Алианы Устиненко.К слову, почитатели Екатерины в словах Александра не сомневаются, и уже засыпали кумира советами, которые должны помочь избавиться от Гобозова поскорее и навсегда. От самой Зиновьевой пока комментариев не поступало. При этом Александр продолжает утверждать, что до сих пор испытывает тёплые чувства к своей новой возлюбленной и хочет сделать её счастливой.Ранее Зиновьева рассказала о незабываемом свидании. По её словам, Гобозов научился играть на скрипке, исполнил композицию для неё на крыше и угостил её горячим чаем, спустившись на землю.