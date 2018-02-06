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Александр Гобозов признался, что ищет сиделку для родителей
Александр Гобозов, строящий отношения с Екатериной Зиновьевой на "Доме-2", неожиданно признался, зачем на самом деле вернулся на телестройку, и главной целью парня, как оказалось, является сиделка для родителей, которые уже в возрасте и требуют помощи.

При этом Гобозов сказал это без какого-то смущения, и было видно, что молодой человек не боится быть осуждённым за такие высказывания. Впрочем, хейтеры хоть и раскритиковали Александра за такой корыстный ход, но верить ему на слово всё-таки не стали, предположив, что Зиновьева на роль сиделки никак не подходит, что должен был заметить и супруг Алианы Устиненко.

Александр Гобозов признался, что ищет сиделку для родителей

К слову, почитатели Екатерины в словах Александра не сомневаются, и уже засыпали кумира советами, которые должны помочь избавиться от Гобозова поскорее и навсегда. От самой Зиновьевой пока комментариев не поступало. При этом Александр продолжает утверждать, что до сих пор испытывает тёплые чувства к своей новой возлюбленной и хочет сделать её счастливой.

Ранее Зиновьева рассказала о незабываемом свидании. По её словам, Гобозов научился играть на скрипке, исполнил композицию для неё на крыше и угостил её горячим чаем, спустившись на землю.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:00
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