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Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская после родов борется с лишним весом
Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская после рождения долгожданной дочки начала активную борьбу с лишними килограммами.

Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская после родов борется с лишним весом


Осенью 2016 года солистка группы «Непара» первый раз стала мамой. Роды проходили в Соединенных Штатах Америки, именно там появилась на свет ее дочь, которой дали имя Варвара. Мама полностью оградила своего ребенка от посторонних глаз и от пристального внимания прессы, поэтому фото девочки замечены нигде не были.

После родов Талышинская быстро продолжила работать над новыми композициями, но вместе с тем начала бороться с лишними килограммами. По заверению исполнительницы, за беременность она набрала много лишнего веса.

На данный момент Виктория ограничивает себя в еде и занимается в спортивном зале на тренажерах, но ее фигура еще далека до идеала. Практически полтора года певица ведет борьбу с лишним весом и ей есть к чему стремиться.

Стоит добавить, что с лишним весом, набранным за беременность, борются и другие знаменитости. Например, Полина Гагарина старательно занимается со своим тренером, Ксения Собчак – плавает, а Мария Кожевникова чересчур ограничивает себя в еде.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
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