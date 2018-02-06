Саймон Марданшин чувствует, что вскоре покинет "Дом-2"

Саймон признался, что у него плохое предчувствие, так как совсем недавно за воротами совершенно неожиданно оказались Арай Чобанян и Виталий Малышев. Дело в том, что оба парня являются друзьями загорелого атлета. Марданшин признался, что не понимает, почему реалити-шоу покидают именно те люди, с которыми ему доводилось ладить лучше всего. И именно поэтому парень стал думать, что вскоре выгонят и его.При этом не менее странно выглядит и отправка Марго Овсянниковой на Поляну в Москву. Недавно девушка возобновила роман с Саймоном, а сейчас молодой человек снова пребывает на "Острове любви" без второй половинки. Это, конечно, пока только слухи, но если они являются отражением правды, то организаторы, скорее всего, как считают зрители, просто хотят опять свести Елену Хромину с Саймоном.Несколько дней назад Марданшин заявил, что он виноват в расставании с Марго, в связи с чем хотел бы делать многое, чтобы у них всё было хорошо в дальнейшем.