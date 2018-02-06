Андрей Денисов просит организаторов вернуть Марию Кохно на "Дом-2"

В данный момент Андрей проживает на Сейшельских островах без возлюбленной, хоть несколько дней назад и пытался закрутить роман с Дарьей Титомир. Как известно, девушка расстроила парня своим откровенным прошлым, из-за которого он не захотел продолжать иметь с ней дело, так как знакомить невесту с такой репутацией неловко ни с родными, ни с друзьями. Теперь Андрей часто вспоминает о Марии. При этом не так давно ещё представители реалити-шоу едва не вернули её в список участников, да и сам Денисов тогда сказал, что был бы этому очень рад.Кохно, напомним, оставила телестройку, когда праздновала свой день рождения. Скрипачка так сильно огорчилась, что долгое время только и говорила о бессмысленности своего существования, названивая подруге Марине Африкантовой и плача вместе с ней в трубку. Андрей не захотел уходить с горюющей красоткой, да и Мария призвала его не делать этого.