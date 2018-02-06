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Киноактриса Анфиса Чехова рассказала пользователям о своих секретах по уходу за кожей
Киноактриса Анфиса Чехова поделилась с пользователями своими секретами ухода за кожей.

Киноактриса Анфиса Чехова рассказала пользователям о своих секретах по уходу за кожей


Анфиса Чехова внимательно ухаживает за собой, поэтому в 40 лет выглядит на 30. Киноактриса с удовольствием делится своими секретами с пользователями. На днях, ведущая поделилась своими любимыми средствами, с помощью которых ухаживает за кожей.

В повседневной жизни Анфиса старается не использовать макияж и дает возможность отдохнуть своей коже. Но на данный момент Чехова на съемках в Сочи, которые проходят каждый день и каждое утро приходится наносить макияж.

Поэтому для начала его нужно тщательно смыть и желательно нормальными средствами, чтобы ороговевшие частички не оставались на коже и макияж равномерно наносился. Теледива призналась, что совершенно не владеет свободным временем, поэтому у нее нет косметолога, и именно поэтому она ухаживает за своей кожей самостоятельно благодаря профессиональным средствам.

Прежде всего, Чехова наносит пилинг, после этого водорослевую маску и завершающим этапом является особенная сыворотка. Благодаря всем этим процедурам кожа Анфисы Чеховой выглядит свежо и молодо.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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