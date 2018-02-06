Ученые: Клетки «бессмертного» грызуна могут стареть

Голый землекоп – это уникальное животное, похожее на мышь по размерам, обитающее в Восточной Африке. Еще 50 лет назад ученые заметили, что млекопитающее может жить очень долго, в десять раз дольше нормы. Кроме того, землекопы почти не ощущают боли и не боятся ожогов от кислот.Вадим Гладышев и его команда из Гарвардского университета в Америке давно пытаются разгадать тайны этих странных животных. Семь лет назад им удалось рассекретить геном землекопа. В своей научной работе исследователи рассказали, что клетки голого землекопа не подвергаются старению, так как могут делиться на протяжении долгого времени, а не до 50 раз, как клетки людей и других млекопитающих.Но, оказалось, что клетки «бессмертных» животных подвергаются всем типам клеточного старения, просто они хорошо сопротивляются их действию. Это говорит о том, что старение в геномах землекопов присутствует, а значит, секрет их долголетия находится в другом качестве. Одним из них может стать стойкость их клеток к повреждению ДНК.