АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Доктор поставил неправильный диагноз дочке Валерия и Таты Блюменкранц
Дочка Валерия и Таты Блюменкранц Бетти заболела, поэтому девочке пришлось делать уколы, и родители купили лекарства, но теперь известно, что диагноз был поставлен ребёнку неправильный.

Несколько дней назад Бетти стало плохо - поднялась температура. Родители отпрыска сильно заволновались и вызвали врача, однако после его приезда Валерий и Тата стали переживать ещё больше, так как медик поставил диагноз ОРВИ. С вирусом, конечно, необходимо было бороться, что и принялись делать звёзды телестройки "Дом-2". Впрочем, после приезда педиатра стало ясно, что на самом деле девочка чувствует себя плохо, потому что у неё режутся зубы, а ОРВИ у неё нет. И именно из-за режущихся зубов у ребёнка поднялась температура.

Доктор поставил неправильный диагноз дочке Валерия и Таты Блюменкранц

В последнее время Валерий и Тата заняты своим семейным счастьем, и последняя даже отказалась становиться телеведущей проекта на "Острове любви", так как желает проводить с семьёй больше времени. На периметре молодым людям периодически помогает мать Таты Марина Тристановна, которая в данный момент отдыхает в Таиланде со своим возлюбленным.

Бетти сейчас ничего не угрожает. Прежде стало известно, что укол помог сбить температуру.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости