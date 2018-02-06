Доктор поставил неправильный диагноз дочке Валерия и Таты Блюменкранц

Несколько дней назад Бетти стало плохо - поднялась температура. Родители отпрыска сильно заволновались и вызвали врача, однако после его приезда Валерий и Тата стали переживать ещё больше, так как медик поставил диагноз ОРВИ. С вирусом, конечно, необходимо было бороться, что и принялись делать звёзды телестройки "Дом-2". Впрочем, после приезда педиатра стало ясно, что на самом деле девочка чувствует себя плохо, потому что у неё режутся зубы, а ОРВИ у неё нет. И именно из-за режущихся зубов у ребёнка поднялась температура.В последнее время Валерий и Тата заняты своим семейным счастьем, и последняя даже отказалась становиться телеведущей проекта на "Острове любви", так как желает проводить с семьёй больше времени. На периметре молодым людям периодически помогает мать Таты Марина Тристановна, которая в данный момент отдыхает в Таиланде со своим возлюбленным.Бетти сейчас ничего не угрожает. Прежде стало известно, что укол помог сбить температуру.