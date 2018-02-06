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Наоми Кэмпбелл рассказала о своей постоянной неуверенности и комплексах
Роскошная 47-летняя модель Наоми Кэмпбелл рассказала о собственных комплексах и постоянной неуверенности в красоте своего тела.

Наоми Кэмпбелл рассказала о своей постоянной неуверенности и комплексах


47-летняя Наоми Кэмпбелл - одна из тех супермоделей, которые до сих пор не завершили карьеру в таком возрасте. О пенсии звезда подиумов пока не задумывается. Она всегда в прекрасной форме и имеет репутацию одной из самых красивых женщин мира.

При всем этом сама Наоми признается, что всегда испытывала комплексы и чувствовала себя неуверенной в красоте своего тела: «Когда я впервые попала в Нью-Йорк, то надевала плащ, если на мне было что-нибудь облегающее».

Модель всегда выглядела безупречно, но призналась, что ей понадобились годы, чтобы во время съемок в нижнем белье научиться чувствовать себя комфортно.

Поклонники так и не разгадали секрет красоты Кэмпбелл. Наоми же объясняет, что не придерживается диет, но проходит курсы очистки ЖКТ и детокса 2-3 раза в год. Также она предпочитает йогу и пилатес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:20
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