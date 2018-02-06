Дятлы могут тоже получать сотрясение мозга
Согласно рассказам специалистов, у дятлов так же бывает плохое самочувствие из-за долбления деревьев. Часто у них происходит сотрясения мозга, хотя ранее считалось, что эти птицы не могут страдать, вследствие своей своеобразной жизнедеятельности. Ученые Бостонского университета выявили сотрясения по химическим признакам.
Как оказалось, процессы травмирования накапливают около нервных окончаний тау - белок. Который необходим для последующей защиты от возможных повреждений. Но иногда, скопление данного вещества попросту провоцирует в мозге развитие серьезных патологий.
Людей всегда интересовал вопрос, как дятел, добывая пищу, не получает травму клюва и прочих сопутствующих повреждений. Для поиска решения, учеными был подробно исследованы представители этого вида пернатых. Результаты показали, что мозг дятла в основном и состоит из вышеупомянутого выше белка. Хотя обычно, он концентрируется в тех районах, куда приходится наибольшая нагрузка. Не исключено, что здесь проявила себя эволюция, сформировавшая этот фермент не для разрушения мозга птицы, а для элементарной защиты от возможных травм.
Как оказалось, процессы травмирования накапливают около нервных окончаний тау - белок. Который необходим для последующей защиты от возможных повреждений. Но иногда, скопление данного вещества попросту провоцирует в мозге развитие серьезных патологий.
Людей всегда интересовал вопрос, как дятел, добывая пищу, не получает травму клюва и прочих сопутствующих повреждений. Для поиска решения, учеными был подробно исследованы представители этого вида пернатых. Результаты показали, что мозг дятла в основном и состоит из вышеупомянутого выше белка. Хотя обычно, он концентрируется в тех районах, куда приходится наибольшая нагрузка. Не исключено, что здесь проявила себя эволюция, сформировавшая этот фермент не для разрушения мозга птицы, а для элементарной защиты от возможных травм.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10