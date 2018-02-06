Дятлы могут тоже получать сотрясение мозга

Как оказалось, процессы травмирования накапливают около нервных окончаний тау - белок. Который необходим для последующей защиты от возможных повреждений. Но иногда, скопление данного вещества попросту провоцирует в мозге развитие серьезных патологий.Людей всегда интересовал вопрос, как дятел, добывая пищу, не получает травму клюва и прочих сопутствующих повреждений. Для поиска решения, учеными был подробно исследованы представители этого вида пернатых. Результаты показали, что мозг дятла в основном и состоит из вышеупомянутого выше белка. Хотя обычно, он концентрируется в тех районах, куда приходится наибольшая нагрузка. Не исключено, что здесь проявила себя эволюция, сформировавшая этот фермент не для разрушения мозга птицы, а для элементарной защиты от возможных травм.