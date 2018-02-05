Стремительное распространение чужеродных видов на новых территориях по всему миру тревожат биологов

Исследование показывает, что число вновь возникающих чужеродных видов, которые никогда ранее не встречались в данном ареале обитания, продолжает расти, что представляет собой серьезную проблему для мер по биобезопасности во всем мире.Подходы к решению растущей проблемы в значительной степени основаны на знании истории вторжения видов в других местах, что дает новым ранее незарегистрированным чужеродным видам более высокую вероятность проскальзывания через пограничный контроль и ускорение раннего реагирования.Исследование, возглавляемое учеными в Центре исследований биоразнообразия и климата в Санкенберге (BiK-F), проанализировало глобальную базу данных из 45 984 записей, в которых подробно описаны первые инвазии 16 019 установленных чужеродных видов с 1500 до 2005 г. для изучения динамики распространения чужеродных видов по всему миру. Между 2000 и 2005 годами одна четверть записей относится к видам, которые ранее не были найдены нигде, словно инопланетяне, что является довольно тревожной пропорцией. Для растений, млекопитающих и рыб доля вновь возникающих чужеродных видов оставалась постоянной в течение последних 150 лет, но общее количество чужеродных видов увеличилось.Насекомые, моллюски и другие беспозвоночные имеют самую высокую долю возникающих чужеродных видов. Птицы - единственная группа, освобожденная от этой тенденции, показывающая самые низкие пропорции возникающих чужеродных видов с заметным снижением, отмеченным в последнее время.«Люди переместили виды на новые места в течение тысяч лет, поэтому мы могли ожидать, что большинство видов, ставшие уже настоящими инопланетянами в некогда родном регионе обитания, уже внедряются обратно, что является серьезной проблемой для экомира в целом». – сообщил соавтор исследования, профессор Тим Блэкберн из UCL.