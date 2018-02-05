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Стремительное распространение чужеродных видов на новых территориях по всему миру тревожат биологов
В соответствии с новыми исследованиями, до 16% всех видов на Земле могут претендовать на потенциальные чужеродные виды в случае их вторжения в новые регионы, последствия чего будет трудно предсказать, тревожатся биологи.

Стремительное распространение чужеродных видов на новых территориях по всему миру тревожат биологов


Исследование показывает, что число вновь возникающих чужеродных видов, которые никогда ранее не встречались в данном ареале обитания, продолжает расти, что представляет собой серьезную проблему для мер по биобезопасности во всем мире.

Подходы к решению растущей проблемы в значительной степени основаны на знании истории вторжения видов в других местах, что дает новым ранее незарегистрированным чужеродным видам более высокую вероятность проскальзывания через пограничный контроль и ускорение раннего реагирования.

Исследование, возглавляемое учеными в Центре исследований биоразнообразия и климата в Санкенберге (BiK-F), проанализировало глобальную базу данных из 45 984 записей, в которых подробно описаны первые инвазии 16 019 установленных чужеродных видов с 1500 до 2005 г. для изучения динамики распространения чужеродных видов по всему миру. Между 2000 и 2005 годами одна четверть записей относится к видам, которые ранее не были найдены нигде, словно инопланетяне, что является довольно тревожной пропорцией. Для растений, млекопитающих и рыб доля вновь возникающих чужеродных видов оставалась постоянной в течение последних 150 лет, но общее количество чужеродных видов увеличилось.

Насекомые, моллюски и другие беспозвоночные имеют самую высокую долю возникающих чужеродных видов. Птицы - единственная группа, освобожденная от этой тенденции, показывающая самые низкие пропорции возникающих чужеродных видов с заметным снижением, отмеченным в последнее время.

«Люди переместили виды на новые места в течение тысяч лет, поэтому мы могли ожидать, что большинство видов, ставшие уже настоящими инопланетянами в некогда родном регионе обитания, уже внедряются обратно, что является серьезной проблемой для экомира в целом». – сообщил соавтор исследования, профессор Тим Блэкберн из UCL.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:52
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