Археологи: Неандертальцы делали деревянные орудия с помощью огня

Археологи во главе в Бьянкимарии Арангурен исследовали неандертальскую стоянку в Поджетти Веки (Тоскана) в 2012 года. Там археологи отыскали множество костей оленей, слонов и орудий из камня и дерева. Особенно исследователей заинтересовали изделий из дерева, так как 12 из 29 палок были обуглены в некоторых местах.Обычно изделия из дерева были заостренные с одного конца и считались копьями, но на этот раз характерных признаков подобных орудий найдено не было, поэтому археологи решили, что нашли не копья, а что-то иное. Чтобы разгадать тайну, зачем неандертальцы делали такие орудия, ученые проанализировали деревянные орудия современных охотников, живущих на территории Африки, Америки и Австралии. В результате стало известно, что неандертальцы действительно использовали огонь для создания деревянных орудий, чтобы создать палки-копалки для поиска съедобных растений и охоты на мелких норных животных.